В Виннице из-за отключения света останавливалась водопроводная станция, без света ряд громад области

В Виннице в результате аварийного отключения электроэнергии дважды останавливалась водопроводная станция на Старом городе. Также фиксировали остановку станции «Вишенка». Жителей предупреждают о возможном отсутствии водоснабжения или же слабом давлении. Без света в области пока Турбовская, Липовецкая, Барская общины и город Бар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на «Суспільне Вінниця».

Детали

Как сообщается, из-за аварийных отключений электроэнергии в Виннице дважды останавливалась водопроводная станция на Старом городе. Здесь осуществляют переключение.

Временно может отсутствовать водоснабжение или же будет наблюдаться слабое давление.

Также фиксировали остановку станции «Вишенка». Здесь осуществили переключение, возможно слабое давление, сообщили в облводоканале.

Город Бар в Винницкой области - без электроэнергии, сообщили корреспондентам Общественного.

Без электроэнергии также Турбовская, Липовецкая и Барская общины, сообщила пресс-секретарь облэнерго Юлия Великотрав.

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