В Винницкой области есть попадания в объекты критической инфраструктуры - ОВА
Киев • УНН
В Винницкой области произошла вражеская атака на объекты критической инфраструктуры. Зафиксировано повреждение частного дома, информация о погибших отсутствует, службы работают над ликвидацией последствий.
Первый заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная сообщила, что в Винницкой области есть попадания в объекты критической инфраструктуры, пишет УНН.
В Винницкой области есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Есть повреждения взрывной волной частного дома. По состоянию на сейчас информация о погибших отсутствует. Все службы выехали на места для ликвидации последствий
Последствия атак, по ее словам, устанавливаются. Информация будет обновляться, добавила она.
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