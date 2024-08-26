В Виннице восстанавливается водоснабжение после массированной атаки рф
Киев • УНН
Из-за проблем с электроснабжением в Виннице были отключения воды. Сейчас давление восстанавливается, коммунальщики постепенно обеспечивают водоснабжение и водоотвод после восстановления электроэнергии.
Из-за проблем с электроснабжением на фоне массированной атаки рф в Виннице были отключения воды. Сейчас давление восстанавливается, и коммунальщики постепенно обеспечивают водоснабжение и водоотвод. Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает УНН.
«По состоянию на сейчас давление восстанавливается, предприятие постепенно обеспечивает водоснабжение и водоотвод. Спасибо нашим коммунальщикам!» - сообщила Заболотная.
Ранее Заболотная сообщала, что в области с 8-30 начались отключения вследствие отсутствия напряжения по сети. Чиновница отметила, что в целом было отключено 95 населенных пунктов, 36 597 потребителей. В 10:20 включили 38 населенных пунктов, 12674 потребителей. В 11:20 резервно запитали все остальные населенные пункты.
На Вінниччині є влучання в об'єкти критичної інфраструктури - ОВА26 августа 2024, 07:53 • 13873 просмотра