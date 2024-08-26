В Виннице восстанавливается водоснабжение после массированной атаки рф

Из-за проблем с электроснабжением на фоне массированной атаки рф в Виннице были отключения воды. Сейчас давление восстанавливается, и коммунальщики постепенно обеспечивают водоснабжение и водоотвод. Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает УНН.

«По состоянию на сейчас давление восстанавливается, предприятие постепенно обеспечивает водоснабжение и водоотвод. Спасибо нашим коммунальщикам!» - сообщила Заболотная.

Ранее Заболотная сообщала, что в области с 8-30 начались отключения вследствие отсутствия напряжения по сети. Чиновница отметила, что в целом было отключено 95 населенных пунктов, 36 597 потребителей. В 10:20 включили 38 населенных пунктов, 12674 потребителей. В 11:20 резервно запитали все остальные населенные пункты.

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