Стало известно, какой график отключений электроэнергии будет действовать на Кировоградщине
Киев • УНН
На Кировоградщине 26 августа будет действовать график почасовых отключений электроэнергии. Для шести очередей установлены различные временные промежутки отключений с 12:00 до 23:00.
Аварийные отключения, которые были введены в Кировоградской области сейчас опубликованы на официальном канале ОГА.
Передает Андрей Райкович - начальник Кировоградской ОГА, пишет УНН.
Детали
26 августа, по приказу НЭК Укрэнерго, на Кировоградщине предварительно будет действовать такой график почасовых отключений электроэнергии:
1 очередь: 12-14, 16-18, 20-22
2 очередь: 12-14, 16-18, 20-22
3 очередь: 12-14, 16-18, 20-22
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4 очередь: 14-16, 18-20, 22-23
5 очередь: 14-16, 18-20, 22-23
6 очередь: 14-16, 18-20, 22-23
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