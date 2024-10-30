"США — це не лише Білий дім": Зеленський про можливу зміну політики в підтримці України 

Підтримка України з боку США ґрунтується на лише на Білому домі, а й на двопартійній підтримці Конгресу та Сенату, і значною мірою залежить від настроїв американського народу. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час інтервʼю за ЗМІ країн Північної Європи, передає УНН.

США є нашим стратегічним партнером. Ми будемо працювати з будь-яким президентом, якого обере народ Сполучених Штатів. Ми сподіваємось, що політика не зміниться і вони будуть нас підтримувати, бо коли ми говоримо про США — це не лише Білий дім. Це Конгрес, це Сенат, це двопартійна підтримка, яку ми мали

За його словами, здебільшого політика США не змінювалась за весь період війни. Тому республіканці і демократи — усі вони здебільшого на боці України.

Зеленський вважає, що багато рішень залежить від характеру емоцій і думки простих американців.

Тому, я сподіваюсь,що повної зміни політики не буде, але ніхто не знає. І ви маєте рацію. Чи може це статись? Так, може. Це залежить від нас сьогодні? Ні. Це залежить від лідера, якого обере США. Але я не впевнений, що політика США докорінно змінюватиметься. Я маю на увазі, що навіть якщо люди, які виграють і які бачать якісь швидкі угоди чи кроки, то ми теж на боці швидкого мирного рішення, але не тільки ми маємо за це платити