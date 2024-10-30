"США — це не лише Білий дім": Зеленський про можливу зміну політики в підтримці України
Київ • УНН
Президент України заявив, що підтримка США базується не лише на Білому домі, а й на двопартійній підтримці Конгресу та Сенату. Зеленський підкреслив важливість настроїв американського народу у цьому питанні.
Підтримка України з боку США ґрунтується на лише на Білому домі, а й на двопартійній підтримці Конгресу та Сенату, і значною мірою залежить від настроїв американського народу. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час інтервʼю за ЗМІ країн Північної Європи, передає УНН.
США є нашим стратегічним партнером. Ми будемо працювати з будь-яким президентом, якого обере народ Сполучених Штатів. Ми сподіваємось, що політика не зміниться і вони будуть нас підтримувати, бо коли ми говоримо про США — це не лише Білий дім. Це Конгрес, це Сенат, це двопартійна підтримка, яку ми мали
За його словами, здебільшого політика США не змінювалась за весь період війни. Тому республіканці і демократи — усі вони здебільшого на боці України.
Зеленський вважає, що багато рішень залежить від характеру емоцій і думки простих американців.
Тому, я сподіваюсь,що повної зміни політики не буде, але ніхто не знає. І ви маєте рацію. Чи може це статись? Так, може. Це залежить від нас сьогодні? Ні. Це залежить від лідера, якого обере США. Але я не впевнений, що політика США докорінно змінюватиметься. Я маю на увазі, що навіть якщо люди, які виграють і які бачать якісь швидкі угоди чи кроки, то ми теж на боці швидкого мирного рішення, але не тільки ми маємо за це платити
Нагадаємо
Раніше, Президент прокоментував чутки про те, що кандидат в президенти США Дональд Трамп планує скасувати підтримку України.