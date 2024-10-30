"США - это не только Белый дом": Зеленский о возможном изменении политики в поддержке Украины

Поддержка Украины со стороны США основывается не только на Белом доме, но и на двухпартийной поддержке Конгресса и Сената, и в значительной степени зависит от настроений американского народа. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью со СМИ стран Северной Европы, передает УНН.

США являются нашим стратегическим партнером. Мы будем работать с любым президентом, которого выберет народ Соединенных Штатов. Мы надеемся, что политика не изменится и они будут нас поддерживать, потому что когда мы говорим о США - это не только Белый дом. Это Конгресс, это Сенат, это двухпартийная поддержка, которую мы имели - сказал Зеленский.

По его словам, в основном политика США не менялась за весь период войны. Поэтому республиканцы и демократы - все они в основном на стороне Украины.

Зеленский считает, что многие решения зависят от характера эмоций и мнения простых американцев.

Поэтому, я надеюсь, что полной смены политики не будет, но никто не знает. И вы правы. Может ли это произойти? Да, может. Это зависит от нас сегодня? Нет. Это зависит от лидера, которого выберут США. Но я не уверен, что политика США будет в корне меняться. Я имею в виду, что даже если люди, которые выигрывают и которые видят какие-то быстрые соглашения или шаги, то мы тоже на стороне быстрого мирного решения, но не только мы должны за это платить - добавил Президент.

Напомним

Ранее, Президент прокомментировал слухи о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп планирует отменить поддержку Украины.