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США розчаровані недемократичним призначенням нового голови Держради Куби

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Керівник прес-служби Держдепартаменту США Гізер Нойєрт під час регулярного брифінгу для журналістів заявила, що відсутність виборів нового лідера Куби говорить про те, що влада зберегла свою репресивну монополію, передає УНН

США розчаровані недемократичним призначенням нового голови Держради Куби

“Сьогодні Національна асамблея народної влади (однопалатний парламент) призначила Мігеля Діас-канело наступним головою Держради Куби. Громадяни Куби в дійсності не мали можливості вплинути на цей недемократичний процес переходу влади. Ми розчаровані тим, що уряд Куби вважало за краще заглушити незалежні голоси і продовжити свою репресивну монополію влади замість того, щоб дозволити народу зробити осмислений вибір за допомогою проведення вільних, чесних і конкурентних виборів”, — зазначила Нойєрт.

Як підкреслила керівник прес-служби Держдепу США, “новий президент Куби має зробити конкретні кроки, щоб зробити життя кубинського народу кращим, для поваги прав людини, припинення репресій, а також надати людям великі політичні і економічні свободи”.

Нагадаємо, 19 квітня на засіданні Національної асамблеї народної влади (однопалатного парламенту), яке проходило в гаванському Палаці з’їздів, 57-річний перший заступник голови Держради Мігель Діас-Канель був обраний головою Державної ради Куби (найвища посада в країні). За кандидатуру Діас-канело проголосували 603 з 604 депутатів. Згідно з кубинською конституцією, голова Держради є главою держави і уряду і обирається на п’ятирічний термін.

Мігель Діас-Канель стане першою з 1959 року особою на чолі Куби, яка не носитиме прізвища Кастро. На даний час кубинський політик є найбільш високопоставленим державним діячем Куби, який не брав участі в Кубинської революції.

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