США роками "надавали безкоштовні послуги" іншим країнам у сфері оборони - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати роками "надавали безкоштовні послуги" іншим країнам у сфері оборони, що коштувало американським платникам податків трильйони доларів. Про це він заявив у своєму дописі на Truth Social, передає УНН.

Він наголосив, що США "десятиліттями обдирали в торгівлі та військових витратах" і заявив, що це "коштувало країні трильйони доларів".

Країни повинні розслабитися та сказати: дякуємо за багаторічну безтурботність, але ми знаємо, що тепер ви повинні робити те, що правильно для Америки. Ми повинні відповісти, сказавши: дякуємо за розуміння ситуації, в якій ми знаходимося. Дуже вдячні!