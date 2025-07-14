США роками "надавали безкоштовні послуги" іншим країнам у сфері оборони - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що США роками надавали безкоштовні оборонні послуги іншим країнам, що коштувало трильйони доларів. Він наголосив, що країну "обдирали в торгівлі та військових витратах" десятиліттями.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати роками "надавали безкоштовні послуги" іншим країнам у сфері оборони, що коштувало американським платникам податків трильйони доларів. Про це він заявив у своєму дописі на Truth Social, передає УНН.
Він наголосив, що США "десятиліттями обдирали в торгівлі та військових витратах" і заявив, що це "коштувало країні трильйони доларів".
Країни повинні розслабитися та сказати: дякуємо за багаторічну безтурботність, але ми знаємо, що тепер ви повинні робити те, що правильно для Америки. Ми повинні відповісти, сказавши: дякуємо за розуміння ситуації, в якій ми знаходимося. Дуже вдячні!
Доповнення
З моменту обіймання посади Трамп чинить тиск на союзників США, щоб ті збільшили свої витрати, зокрема на оборону. Значна частина його критики була зосереджена на державах-членах НАТО, серед яких США історично вважалися одними з найвищих за обсягом військових витрат.
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