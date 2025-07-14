США годами "оказывали бесплатные услуги" другим странам в сфере обороны – Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что США годами оказывали бесплатные оборонные услуги другим странам, что стоило триллионы долларов. Он подчеркнул, что страну "обдирали в торговле и военных расходах" десятилетиями.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты годами "предоставляли бесплатные услуги" другим странам в сфере обороны, что стоило американским налогоплательщикам триллионы долларов. Об этом он заявил в своем сообщении на Truth Social, передает УНН.
Он подчеркнул, что США "десятилетиями обдирали в торговле и военных расходах" и заявил, что это "стоило стране триллионы долларов".
Страны должны расслабиться и сказать: спасибо за многолетнюю беззаботность, но мы знаем, что теперь вы должны делать то, что правильно для Америки. Мы должны ответить, сказав: спасибо за понимание ситуации, в которой мы находимся. Очень благодарны!
Дополнение
С момента вступления в должность Трамп оказывает давление на союзников США, чтобы те увеличили свои расходы, в частности на оборону. Большая часть его критики была сосредоточена на государствах-членах НАТО, среди которых США исторически считались одними из самых высоких по объему военных расходов.
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