США попередили Грузію про наслідки, якщо напрямок уряду не зміниться
Київ • УНН
Держдеп США закликав грузинську владу повернутися на євроатлантичний шлях та припинити антидемократичні дії. Вашингтон не виключає подальших наслідків, якщо напрямок уряду Грузії не зміниться.
У Державному департаменті США закликали грузинську владу повернутися на євроатлантичний шлях і не виключають подальших наслідків, якщо напрямок уряду Грузії не зміниться. Про це заявив спікер Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу 28 жовтня, пише УНН.
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З його слів, Вашингтон приєднується до закликів міжнародних і місцевих спостерігачів "провести повне розслідування всіх повідомлень про порушення, пов’язані з виборами", і закликає "поважати фундаментальну свободу слова та мирних зібрань".
"Ми заохочуємо урядовців Грузії розглянути бажані відносини з євроатлантичною спільнотою, а не посилювати політику, яку хвалять авторитаристи. Понад 80 відсотків громадян Грузії хочуть бачити країну інтегрованою в ЄС і НАТО. Конституція Грузії – запропонована і підтримана нинішньою правлячою партією – передбачає прагнення до цього членства – членства в цих євроатлантичних інституціях. Усі партії проводили кампанію на підтримку цієї мети, але правляча партія вжила заходів, які не відповідають цьому курсу", - сказав Міллер.
Речник Держдепу наголосив, що "уряд Грузії може знову взяти на себе демократичну євроатлантичну траєкторію, поважаючи верховенство права, усуваючи недоліки у своєму виборчому процесі, відкликаючи та скасовуючи антидемократичне законодавство та докладаючи значних зусиль щодо невиконаних рекомендацій щодо вступу до ЄС".
"Цього року ми постійно закликали уряд Грузії припинити свої антидемократичні дії та повернутися на євроатлантичний шлях. Ми не виключаємо подальших наслідків, якщо напрямок уряду Грузії не зміниться", - заявив Міллер.
США вимагають розслідування порушень на виборах у Грузії28.10.24, 06:05 • 19936 переглядiв