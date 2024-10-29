США предупредили Грузию о последствиях, если направление правительства не изменится
Киев • УНН
Госдеп США призвал грузинские власти вернуться на евроатлантический путь и прекратить антидемократические действия. Вашингтон не исключает дальнейших последствий, если направление правительства Грузии не изменится.
В Государственном департаменте США призвали грузинские власти вернуться на евроатлантический путь и не исключают дальнейших последствий, если направление правительства Грузии не изменится. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге 28 октября, пишет УНН.
Детали
По его словам, Вашингтон присоединяется к призывам международных и местных наблюдателей "провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами", и призывает "уважать фундаментальную свободу слова и мирных собраний".
"Мы призываем чиновников Грузии рассмотреть желаемые отношения с евроатлантическим сообществом, а не усиливать политику, которую хвалят авторитаристы. Более 80 процентов граждан Грузии хотят видеть страну интегрированной в ЕС и НАТО. Конституция Грузии - предложенная и поддержанная нынешней правящей партией - предусматривает стремление к этому членству - членству в этих евроатлантических институтах. Все партии проводили кампанию в поддержку этой цели, но правящая партия приняла меры, которые не соответствуют этому курсу", - сказал Миллер.
Спикер Госдепа подчеркнул, что "правительство Грузии может снова взять на себя демократическую евроатлантическую траекторию, уважая верховенство права, устраняя недостатки в своем избирательном процессе, отзывая и отменяя антидемократическое законодательство и прилагая значительные усилия по невыполненным рекомендациям по вступлению в ЕС".
"В этом году мы постоянно призывали правительство Грузии прекратить свои антидемократические действия и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление правительства Грузии не изменится", - заявил Миллер.
США требуют расследования нарушений на выборах в Грузии28 октября 2024, 04:05 • 18923 просмотра