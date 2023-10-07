США підтримують Ізраїль: Байден зателефонував Нетаньяху
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден зателефонував прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху та наголосив, що США підтримують Ізраїль і повністю підтримують право Ізраїлю захищатися. Про це повідомляє офіс ізраїльського прем’єра, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
Додамо
Нетаньяху подякував Байдену за підтримку і сказав йому, що буде потрібна «тривала і потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе».
Доповнення
7 жовтня рано-вранці велика кількість бойовиків ХАМАС проникла на територію Ізраїлю, як повідомляється, імовірно, узявши під свій контроль кілька громад на півдні Ізраїлю.
Центр і південь Ізраїлю з ранку 7 жовтня перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".
Щонайменше 40 людей загинули і 740 отримали поранення з початку масованої атаки терористичного угруповання ХАМАС. Є повідомлення про те, що в секторі Газа зараз є ізраїльські заручники.
Палестинські ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих у Газі досягла чотирьох людей.
Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.