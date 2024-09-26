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США оголосили про розширення навчання українських пілотів на F-16 і ще один Patriot для України

США оголосили про розширення навчання українських пілотів на F-16 і ще один Patriot для України

Київ • УНН

 • 21864 перегляди

Президент США Джо Байден оголосив про розширення програми навчання українських пілотів на літаках F-16. Планується підготувати додатково 18 пілотів наступного року для посилення потенціалу ВПС України.

Сполучені Штати оголосили про розширення навчання українських пілотів на літаках F-16. Про це заявив президент США Джо Байден, пише УНН з посиланням на оприлюднену Білим домом заяву.    

Деталі

"Для нарощування потенціалу ВПС України я доручив Міністерству оборони розширити навчання українських пілотів F-16, зокрема шляхом підтримки навчання ще 18 пілотів наступного року", - ідеться у заяві Байдена.

Байден вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності JSOW - Білий дім26.09.24, 13:29 • 29300 переглядiв

Також для подальшого зміцнення протиповітряної оборони України Байден анонсував надання Україні додаткової батареї Patriot.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність США за надання значної оборонної допомоги на суму $7,9 млрд та нові санкції проти росії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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