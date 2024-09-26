США оголосили про розширення навчання українських пілотів на F-16 і ще один Patriot для України
Київ • УНН
Президент США Джо Байден оголосив про розширення програми навчання українських пілотів на літаках F-16. Планується підготувати додатково 18 пілотів наступного року для посилення потенціалу ВПС України.
Сполучені Штати оголосили про розширення навчання українських пілотів на літаках F-16. Про це заявив президент США Джо Байден, пише УНН з посиланням на оприлюднену Білим домом заяву.
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"Для нарощування потенціалу ВПС України я доручив Міністерству оборони розширити навчання українських пілотів F-16, зокрема шляхом підтримки навчання ще 18 пілотів наступного року", - ідеться у заяві Байдена.
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Також для подальшого зміцнення протиповітряної оборони України Байден анонсував надання Україні додаткової батареї Patriot.
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