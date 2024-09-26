Байден вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності JSOW - Білий дім
Київ • УНН
Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні боєприпасів великої дальності Joint Standoff Weapon (JSOW). Це частина нового пакету допомоги Україні на суму близько 8 мільярдів доларів.
США у межах нового оголошеного пакету допомоги Україні надають боєприпаси великої дальності Joint Standoff Weapon (JSOW), про що оголосив президент США Джо Байден, пише УНН з посиланням на оприлюднену Білим домом заяву.
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"Для підвищення можливостей України щодо завдання ударів на дальні відстані я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності Joint Standoff Weapon (JSOW)", - сказано у заяві Байдена.
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AGM-154 Joint Stand-off Weapon (JSOW), про які раніше писали ЗМІ як можливу допомогу, за даними з відкритих джерел, - це крилата авіаційна бомба. Однак, експерти кажуть, що "AGM-154 JSOW не ракета, а малопомітна високоточна плануюча бомба загальною вагою близько 500 кг".
Байден оголосив новий пакет допомоги Україні на майже 8 мільярдів доларів: що туди входить26.09.24, 13:15 • 17844 перегляди