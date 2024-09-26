Байден решил предоставить Украине боеприпасы большой дальности JSOW - Белый дом
Киев • УНН
Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине боеприпасов большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW). Это часть нового пакета помощи Украине на сумму около 8 миллиардов долларов.
США в рамках нового объявленного пакета помощи Украине предоставляют боеприпасы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW), о чем объявил президент США Джо Байден, пишет УНН со ссылкой на обнародованное Белым домом заявление.
Детали
«Для повышения возможностей Украины по нанесению ударов на дальние расстояния я решил предоставить Украине боеприпасы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW)», - сказано в заявлении Байдена.
Справочно
AGM-154 Joint Stand-off Weapon (JSOW), о которых ранее писали СМИ как о возможной помощи, по данным из открытых источников, - это крылатая авиационная бомба. Однако, эксперты говорят, что «AGM-154 JSOW не ракета, а малозаметная высокоточная планирующая бомба общим весом около 500 кг».
Байден объявил новый пакет помощи Украине на почти 8 миллиардов долларов: что туда входит26 сентября 2024, 10:15 • 8661 просмотр