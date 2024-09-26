США объявили о расширении обучения украинских пилотов на F-16 и еще одном Patriot для Украины
Киев • УНН
Президент США Джо Байден объявил о расширении программы обучения украинских пилотов на самолетах F-16. Планируется подготовить дополнительно 18 пилотов в следующем году для усиления потенциала ВВС Украины.
Соединенные Штаты объявили о расширении обучения украинских пилотов на самолетах F-16. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет УНН со ссылкой на обнародованное Белым домом заявление.
Детали
"Для наращивания потенциала ВВС Украины я поручил Министерству обороны расширить обучение украинских пилотов F-16, в частности путем поддержки обучения еще 18 пилотов в следующем году", - говорится в заявлении Байдена.
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Также для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны Украины Байден анонсировал предоставление Украине дополнительной батареи Patriot.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность США за предоставление значительной оборонной помощи на сумму $7,9 млрд и новые санкции против россии.