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США не коментують намір Туреччини звернутися в арбітраж з приводу ситуації із F-35

США не коментують намір Туреччини звернутися в арбітраж з приводу ситуації із F-35

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Адміністрація США в курсі намірів турецького уряду звернутися в міжнародний арбітраж у разі відмови Вашингтона від поставок Анкарі винищувачів-бомбардувальників п’ятого покоління F-35, але не дає публічних оцінок цим планам. Про це повідомив кореспонденту ТАРС представник Держдепартаменту США, передає УНН.

“Нам відомо про повідомлення преси про те, що Туреччина може розглянути варіант міжнародного арбітражу, якщо поставки F-35 будуть припинені в рамках розглянутого в даний час законодавства США. Ми направляємо вас до уряду Туреччини за подальшими коментарями по цій справі”, — заявив співробітник зовнішньополітичного відомства США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Туреччина звернеться в міжнародний арбітраж, якщо США не поставлять F-35

Прийнятий Сенатом і Палатою представників Конгресу США, але ще не підписаний президентом Дональдом Трампом законопроект про витрати на оборону на 2019 фінансовий рік містить у тому числі положення про “введення заборони на постачання літаків F-35 в Туреччину до отримання доповіді” про двосторонні відносини, вплив на них планованого придбання у Москви зенітних ракетних систем С-400 Анкарою, а також про наслідки для військово-промислового комплексу Вашингтона в разі виключення останньої із програми міжнародних поставок винищувачів-бомбардувальників п’ятого покоління.

Даний документ повинен бути наданий Пентагоном законодавцям протягом 90 днів після того, як бюджет вступить у силу. Передбачається, що після направлення цього звіту на Капітолійський пагорб поставки F-35 Туреччині будуть відновлені.

Тим часом, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередив 29 липня, що Анкара звернеться до Міжнародного арбітражного суду, якщо Вашингтон відмовиться від передачі їй придбаних F-35.

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