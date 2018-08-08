США не комментируют намерение Турции обратиться в арбитраж относительно ситуации с F-35

“Нам известно о сообщениях прессы о том, что Турция может рассмотреть вариант международного арбитража, если поставки F-35 будут прекращены в рамках рассматриваемого в настоящее время законодательства США. Мы направляем вас к правительству Турции за дальнейшими комментариями по этому делу”, — заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

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Принятый Сенатом и Палатой представителей Конгресса США, но еще не подписанный президентом Дональдом Трампом законопроект о расходах на оборону на 2019 финансовый год включает в том числе положения о “введении запрета на поставку самолетов F-35 в Турцию до получения доклада” о двусторонних отношениях, влияние на них планируемого приобретения у Москвы зенитных ракетных систем с-400 Анкарой, а также о последствиях для военно-промышленного комплекса Вашингтона в случае исключения последней из программы международных поставок истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.

Данный документ должен быть предоставлен Пентагоном законодателям в течение 90 дней после того, как бюджет вступит в силу. Предполагается, что после направления этого отчета на Капитолийский холм поставки F-35 Турции будут восстановлены.

Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил 29 июля, что Анкара обратится в Международный арбитражный суд, если Вашингтон откажется от передачи ей приобретенных F-35.