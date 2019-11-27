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США нагадали про підтримку суверенітету Україну перед зустріччю у “нормандському форматі”

США нагадали про підтримку суверенітету Україну перед зустріччю у “нормандському форматі”

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. США нагадують про незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України перед самітом “нормандської четвірки”, який має відбутися 9 грудня у Парижі. Про це заявила спікер Державного департаменту США Морґан Ортаґус, передає УНН

Вона нагадала, що Сполучені Штати та їх союзники і партнери продовжують чинити тиск на Росію, щоб та виконала свої зобов’язання у рамках Мінських домовленостей та почала процес мирного відновлення повного суверенітету України над Донбасом.

“Це було б першим кроком в повному відновленні територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води”, — зазначила представник Держдепартаменту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помічник президента РФ: Путін і Зеленський можуть провести окрему зустріч 9 грудня в Парижі

Ортагґус нагадала про “важкі кроки”, до яких вдався президент України Володимир Зеленський в останній тижні, зокрема відведення українських військових від лінії розмежування на Донбасі та дипломатичну участь у просуванні мирного процесу.

Зустріч “нормандської четвірки” відбудеться 9 грудня в Парижі за участі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.

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