США можуть залишити понад 100 тисяч українців у "підвішеному" статусі після завершення тимчасового захисту - Politico

Адміністрація Дональда Трампа розглядає кілька варіантів подальшого перебування українців у США після завершення дії тимчасового захисту. Один із них – не продовжувати програму офіційно, але й не скасовувати її, що може дати людям ще шість місяців без загрози негайної депортації. Про це повідомило Politico з посиланням на джерела, обізнані зі справою, пише УНН.

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Термін дії програми тимчасового захищеного статусу (TPS) для українців спливає 19 жовтня. До цієї дати Білий дім має визначитися, чи продовжувати її для понад 100 тисяч громадян України, які виїхали до США через війну.

Частина законодавців від обох партій виступає за продовження захисту. Водночас у Конгресі обговорюють і запасний сценарій: дозволити програмі формально завершитися без окремого рішення про її скасування. За такого підходу може запуститися механізм автоматичного продовження ще на шість місяців.

Подібну схему адміністрація США вже застосувала щодо громадян Сальвадору. Однак тоді виникли проблеми з визначенням їхніх прав на роботу та навчання. Тож хоча такий варіант міг би відтермінувати депортацію українців, він не гарантував би їм повної правової визначеності.

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Співрозмовники Politico зазначають, що в адміністрації мають враховувати можливі політичні наслідки масової депортації українців до країни, де триває війна. Водночас скасування захисту могло б відповідати вимогам прихильників жорсткішої імміграційної політики, які наполягають на посиленні контролю за мігрантами.

На рішення Вашингтона можуть впливати й відносини між США та Україною. За словами одного з джерел видання, команда Трампа відсунула війну на другий план, а помітних змін у підході до Києва поки не відбулося. Співрозмовник вважає, що найпростішим варіантом для адміністрації було б дозволити програмі завершитися.

У Службі громадянства та імміграції США від коментарів щодо можливого рішення відмовилися. Там лише повідомили, що продовжують розглядати індивідуальні заяви про повторний дозвіл на перебування в країні відповідно до чинних процедур.

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