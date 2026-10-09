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США могут оставить более 100 тысяч украинцев в «подвешенном» статусе после завершения временной защиты — Politico

Киев • УНН

 • 654 просмотра

TPS для украинцев в США истекает 19 октября. Програму могут не продлить, оставив автоматическую защиту ещё на шесть месяцев.

США могут оставить более 100 тысяч украинцев в «подвешенном» статусе после завершения временной защиты — Politico

Администрация Дональда Трампа рассматривает несколько вариантов дальнейшего пребывания украинцев в США после завершения действия временной защиты. Один из них — официально не продлевать программу, но и не отменять ее, что может дать людям еще шесть месяцев без угрозы немедленной депортации. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации, пишет УНН.

Подробности

Срок действия программы временного защищенного статуса (TPS) для украинцев истекает 19 октября. До этой даты Белый дом должен решить, продлевать ли ее для более чем 100 тысяч граждан Украины, которые выехали в США из-за войны.

Часть законодателей от обеих партий выступает за продление защиты. В то же время в Конгрессе обсуждают и запасной сценарий: позволить программе формально завершиться без отдельного решения о ее отмене. При таком подходе может запуститься механизм автоматического продления еще на шесть месяцев.

Подобную схему администрация США уже применила в отношении граждан Сальвадора. Однако тогда возникли проблемы с определением их прав на работу и обучение. Поэтому, хотя такой вариант мог бы отсрочить депортацию украинцев, он не гарантировал бы им полной правовой определенности.

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Собеседники Politico отмечают, что администрации необходимо учитывать возможные политические последствия массовой депортации украинцев в страну, где продолжается война. В то же время отмена защиты могла бы соответствовать требованиям сторонников более жесткой иммиграционной политики, которые настаивают на усилении контроля за мигрантами.

На решение Вашингтона могут влиять и отношения между США и Украиной. По словам одного из источников издания, команда Трампа отодвинула войну на второй план, а заметных изменений в подходе к Киеву пока не произошло. Собеседник считает, что самым простым вариантом для администрации было бы позволить программе завершиться.

В Службе гражданства и иммиграции США отказались от комментариев относительно возможного решения. Там лишь сообщили, что продолжают рассматривать индивидуальные заявления о повторном разрешении на пребывание в стране в соответствии с действующими процедурами.

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Ольга Розгон

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