США готові до наслідків у відповідь на можливі поставки Іраном балістичних ракет в рф - Держдеп

Сполучені Штати стурбовані можливими поставками іранських балістичних ракет росії. Заступник речника Державного департаменту Ведант Пател заявив про готовність США до значних наслідків у відповідь на передачу балістичних ракет. Про це він сказав під час брифінгу 9 вересня, передає УНН.

Ми, звісно, неймовірно стривожені цими повідомленнями (про постачання ракет - ред.). Будь-яка передача іранських балістичних ракет до росії означала б різку ескалацію підтримки Іраном агресивної війни росії проти України. Ми ясно дали зрозуміти нашим партнерам на самітах G7 і НАТО, що ми готові до значних наслідків - заявив Ведант Пател.

Він також наголосив, що США від початку повномасштабного вторгнення росії дедалі більше занепокоєні поглибленням безпекового партнерства між росією та Іраном. Штати продовжують приділяти цьому пильну увагу.

Пател також зазначив, що повідомлення про передачу ракет загрожує міжнародній безпеці та міжнародному порядку.

Крім того вказав, що США чітко і послідовно підтримують Україну і стежать за тим, "щоб у них було все необхідне для самооборони і захисту від нападів безпосередньо через кордон, і ми продовжимо вивчати, що необхідно для того, щоб наші партнери в Україні могли це робити".



Контекст

За даними The Wall Street Journal, Іран передав росії балістичні ракети малої дальності, але кількість і дата передачі в точності невідома. За даними Інституту вивчення війни, Іран погодився на обмін, розраховуючи на винищувачі Су-35.

7 вересня МЗС України висловило глибоке занепокоєння щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет росії. Україна закликала Іран утриматися від передачі росії будь-яких видів озброєння та військової техніки та попереджає про можливі руйнівні наслідки для двосторонніх відносин.

8 вересня повідомлялося, що іранський депутат Ахмад Бахшайеш Ардестані підтвердив повідомлення ЗМІ про постачання Тегераном балістичних ракет до росії. Водночас речник Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані заперечує це.

9 вересня повідомлялось, що до МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння росії матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин.