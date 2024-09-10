США готовы к последствиям в ответ на возможные поставки Ираном баллистических ракет в рф - Госдеп

Соединенные Штаты обеспокоены возможными поставками иранских баллистических ракет россии. Заместитель спикера Государственного департамента Ведант Пател заявил о готовности США к значительным последствиям в ответ на передачу баллистических ракет. Об этом он сказал во время брифинга 9 сентября, передает УНН.

Мы, конечно, невероятно встревожены этими сообщениями (о поставках ракет - ред.). Любая передача иранских баллистических ракет в россию означала бы резкую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны россии против Украины. Мы ясно дали понять нашим партнерам на саммитах G7 и НАТО, что мы готовы к значительным последствиям - заявив Ведант Пател.

Он также отметил, что США с начала полномасштабного вторжения россии все больше обеспокоены углублением безопасности партнерства между россией и Ираном. Штаты продолжают уделять этому пристальное внимание.

Пател также отметил, что сообщение о передаче ракет угрожает международной безопасности и международному порядку.

Кроме того указал, что США четко и последовательно поддерживают Украину и следят за тем, "чтобы у них было все необходимое для самообороны и защиты от нападений непосредственно через границу, и мы продолжим изучать, что необходимо для того, чтобы наши партнеры в Украине могли это делать".



Контекст

По данным The Wall Street Journal, Иран передал россии баллистические ракеты малой дальности, но количество и дата передачи в точности неизвестна. По данным Института изучения войны, Иран согласился на обмен, рассчитывая на истребители Су-35.

7 сентября МИД Украины выразил глубокую обеспокоенность относительно возможной передачи Ираном баллистических ракет россии. Украина призвала Иран воздержаться от передачи россии любых видов вооружения и военной техники и предупреждает о возможных разрушительных последствиях для двусторонних отношений.

8 сентября сообщалось, что иранский депутат Ахмад Бахшайеш Ардестани подтвердил сообщения СМИ о поставках Тегераном баллистических ракет в Россию. В то же время представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани отрицает это.

9 сентября сообщалось, что в МИД был вызван временный поверенный в делах Ирана в Украине Шахрияр Амузегар и в жесткой форме высказано предупреждение о том, что подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения России будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений.