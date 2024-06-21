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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Справу Червінського розглядатимуть у закритому режимі: допитають військове командування, зокрема Залужного

Київ • УНН

 • 15873 перегляди

Справу проти колишнього співробітника ГУР Романа Червінського в Кропивницькому буде розглянуто на закритому судовому засіданні з допитом високопоставлених українських військових, таких як Валерій Залужний і Микола Олещук, в якості свідків.

Справу Червінського розглядатимуть у закритому режимі: допитають військове командування, зокрема Залужного

Справу щодо колишнього співробітника ГУР Романа Червінського у Кропивницькому розглядатимуть у закритому судовому засіданні. Таке рішення ухвалила колегія суддів Кіровоградського районного суду, передає Суспільне, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що суд планує допитати як свідків  колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Повітряних сил Миколу Олещука та інших представників вищого військового командування України.

Судовий розгляд провести колегіально, у складі трьох суддів, в закритому судовому засіданні, викликавши до суду прокурора, потерпілих, представників потерпілих, захисників обвинуваченого. Клопотання сторони захисту про витребування документів і скарги слідчого задовольнити частково

- заявив головуючий суддя Ігор Гершкул.

За його словами, ухвалу колегії суддів оскаржити не можна

Допитати в якості свідків Захарчука, Залужного, Олещука, Галицького, Бойка, Ганущака, Кривоножка, Балуха, Казаченка

- цитує Суспільне заяву Гершкула.

Доповнення

Сам Роман Червінський вважає справу проти себе сфальсифікованою. 

ми з вами дійдем, знаєте, до чого – до шашликів і великого будівництва. Чому не було сіток на літаках? Тому що їх ніхто не фінансував. Так ми дійдем до кого – вини вищого командування. А так ми зупиняємось на етапі – який там план охорони, Червінський винен

- впевнений ексрозвідник Червінський.

За словами адвоката Червінського Андрія Йосипова, мета закритого судового розгляду – мінімізувати присутність преси.

Контекст

СБУ затримала колишнього в.о. командира однієї з частин Сил спецоперації Романа Червінського у справі про ракетний обстріл аеродрому "Канатове". Його звинувачують у тому, що підсудний разом зі спільниками самовільно вирішили провести спецоперацію, щоб заволодіти літаком повітряно-космічних сил рф. Для цього вони вступили у перемовини з російськими пілотами, один з яких погодився перейти на бік України.

В результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу зс рф завдати ракетного обстрілу  по аеродроу "Канатове" на Кіровоградщині влітку 2022 року.

Однак Роман Червінський у коментарях ЗМІ стверджує, що ця операція була погоджена українськими спецслужбами.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НП
Служба безпеки України
Військово-повітряні сили України
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
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