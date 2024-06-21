Киев • УНН
Дело против бывшего сотрудника ГУР Романа Червинского в Кропивницком будет рассмотрено на закрытом судебном заседании с допросом высокопоставленных украинских военных, таких как Валерий Залужный и Николай Олещук, в качестве свидетелей.
Дело в отношении бывшего сотрудника ГУР Романа Червинского в Кропивницком будут рассматривать в закрытом судебном заседании. Такое решение приняла коллегия судей Кировоградского районного суда, передает Суспільне, пишет УНН.
детали
Отмечается, что суд планирует допросить в качестве свидетелей бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Воздушных сил Николая Олещука и других представителей высшего военного командования Украины.
Судебное разбирательство провести коллегиально, в составе трех судей, в закрытом судебном заседании, вызвав в суд прокурора, потерпевших, представителей потерпевших, защитников обвиняемого. ходатайство стороны защиты об истребовании документов и жалобы следователя удовлетворить частично
По его словам, определение коллегии судей обжаловать нельзя
Допросить в качестве свидетелей Захарчук а, Залужного, Олещука, Галицкого, Бойко, Ганущака, Кривоножка, Балуха, Казаченко
Дополнение
Сам Роман Червинский считает дело против себя сфальсифицированным.
мы с вами дойдем, знаете, к чему – к шашлыкам и большому строительству. Почему не было сеток на самолетах? Потому что их никто не финансировал. Так мы дойдем до кого-нибудь высшего командования. А так мы останавливаемся на этапе – какой там план охраны, Червинский виноват
По словам адвоката Червинского Андрея Иосифова, цель закрытого судебного разбирательства-минимизировать присутствие прессы.
Контекст
СБУ задержала бывшего и. о. командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского по делу о ракетном обстреле аэродрома "Канатовое". Его обвиняют в том, что подсудимый вместе с сообщниками самовольно решили провести спецоперацию, чтобы завладеть самолетом Воздушно-космических сил рф. Для этого они вступили в переговоры с российскими пилотами, один из которых согласился перейти на сторону Украины.
В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС рф нанести ракетный обстрел по аэродрому "Канатово" на Кировоградщине летом 2022 года.
Однако Роман Червинский в комментариях СМИ утверждает, что эта операция была согласована украинскими спецслужбами.