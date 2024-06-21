Дело в отношении бывшего сотрудника ГУР Романа Червинского в Кропивницком будут рассматривать в закрытом судебном заседании. Такое решение приняла коллегия судей Кировоградского районного суда, передает Суспільне, пишет УНН.

детали

Отмечается, что суд планирует допросить в качестве свидетелей бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Воздушных сил Николая Олещука и других представителей высшего военного командования Украины.

Судебное разбирательство провести коллегиально, в составе трех судей, в закрытом судебном заседании, вызвав в суд прокурора, потерпевших, представителей потерпевших, защитников обвиняемого. ходатайство стороны защиты об истребовании документов и жалобы следователя удовлетворить частично - заявил председательствующий судья Игорь Гершкул.

По его словам, определение коллегии судей обжаловать нельзя

Допросить в качестве свидетелей Захарчук а, Залужного, Олещука, Галицкого, Бойко, Ганущака, Кривоножка, Балуха, Казаченко - цитирует общественное заявление Гершкула.

Дополнение

Сам Роман Червинский считает дело против себя сфальсифицированным.

мы с вами дойдем, знаете, к чему – к шашлыкам и большому строительству. Почему не было сеток на самолетах? Потому что их никто не финансировал. Так мы дойдем до кого-нибудь высшего командования. А так мы останавливаемся на этапе – какой там план охраны, Червинский виноват - - уверен экс-разведчик Червинский.

По словам адвоката Червинского Андрея Иосифова, цель закрытого судебного разбирательства-минимизировать присутствие прессы.

Контекст

СБУ задержала бывшего и. о. командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского по делу о ракетном обстреле аэродрома "Канатовое". Его обвиняют в том, что подсудимый вместе с сообщниками самовольно решили провести спецоперацию, чтобы завладеть самолетом Воздушно-космических сил рф. Для этого они вступили в переговоры с российскими пилотами, один из которых согласился перейти на сторону Украины.

В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС рф нанести ракетный обстрел по аэродрому "Канатово" на Кировоградщине летом 2022 года.

Однако Роман Червинский в комментариях СМИ утверждает, что эта операция была согласована украинскими спецслужбами.