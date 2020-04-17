Справи Майдану: суд заочно арештував одного з екскерівників СБУ

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Печерський районний суд міста Києва відправив під варту колишнього першого заступника голови СБУ – керівника Антитерористичного центру при СБУ, якого підозрюють у причетності до організації вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти мітингувальників у лютому 2014 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

“За клопотанням прокурорів... слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва застосував до колишнього першого заступника голови СБУ — керівника Антитерористичного центру при СБУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — сказано у повідомленні.

Додамо, за часів Майдану першим заступником голови Служби безпеки України був Володимир Тоцький (30 жовтня 2013 року - 26 лютого 2014 року).

Зазначається, що експравоохоронця підозрюють у причетності до організації вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти мітингувальників у лютому 2014 року.

Рішення суду про обрання запобіжного заходу дозволить прокурорам розпочати процедуру екстрадиції підозрюваного та дасть можливість застосування процедури спеціального досудового розслідування і заочного засудження, оскільки колишній посадовець переховується від слідства та суду за межами України і оголошений у розшук.

Додамо, у червні 2017 року про підозри у справі Майдану оголосили колишнім високопосадовцям, серед яких, зокрема, і першому заступнику голови СБУ Володимиру Тоцькому.

Нагадаємо, слідчі завершили досудове розслідування за підозрою правоохоронця у вчиненні злочинів щодо учасників акцій протесту під час Майдану

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