Справи Майдану: суд заочно арештував одного з екскерівників СБУ

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Печерський районний суд міста Києва відправив під варту колишнього першого заступника голови СБУ – керівника Антитерористичного центру при СБУ, якого підозрюють у причетності до організації вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти мітингувальників у лютому 2014 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.