Дело Майдана: суд заочно арестовал одного из экс-руководителей СБУ

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Печерский районный суд города Киева отправил под стражу бывшего первого заместителя председателя СБУ - руководителя Антитеррористического центра при СБУ, которого подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.