Дело Майдана: суд заочно арестовал одного из экс-руководителей СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Печерский районный суд города Киева отправил под стражу бывшего первого заместителя председателя СБУ - руководителя Антитеррористического центра при СБУ, которого подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"По ходатайству прокуроров ... следственный судья Печерского районного суда города Киева применил к бывшему первому заместителю председателя СБУ - руководителю Антитеррористического центра при СБУ меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Добавим, во времена Майдана первым заместителем председателя Службы безопасности Украины был Владимир Тоцкий (30 октября 2013 года - 26 февраля 2014 года).
Отмечается, что экс-правоохранителя подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года.
Решение суда об избрании меры пресечения позволит прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемого и даст возможность применения процедуры специального предварительного расследования и заочного осуждения, поскольку бывший чиновник скрывается от следствия и суда за пределами Украины и объявлен в розыск.
Добавим, в июне 2017 года о подозрениях по делу Майдана объявили бывшим чиновникам, среди которых, в частности, и первому заместителю председателя СБУ Владимиру Тоцкому.
Напомним, следователи завершили досудебное расследование по подозрению правоохранителя в совершении преступлений в отношении участников акций протеста во время Майдана.