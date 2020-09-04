Справа вбивства Шеремета: суд відібрав 5 кандидатів у присяжні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Шевченківський районний суд Києва відібрав п'ятьох кандидатів у присяжні для розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, передає кореспондент УНН.
"Суд порадившись на місці прийшов до наступних висновків: ухвалив задовільнити заяву про самовідвід Ганни Чупіної… також задовольнити заявлений відвід Інні Крамаренко… судом відмовлено у задоволені заяви про відвід Наталі Глобі. Окрім того, стосовно Юрія Михайленка суд також дійшов до висновку про відсутність підстав для відводу", - сказала суддя.
Так, суд залишив 5 кандидатів: Юрія Федоренка, Григорія Фірсова, Людмилу Яковенко, Юрія Михайленка, Наталю Глобу.
За словами судді, із них автоматизована система обере 3 основних присяжних, ще двоє - будуть запасними. Загалом обирали із 7-ми кандидатів.
Окрім того, наступне засідання призначене на 28 вересня.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва призначив розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета на 4 вересня.
Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
У травні цього року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.