Дело убийства Шеремета: суд отобрал 5 кандидатов в присяжные
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Шевченковский районный суд Киева отобрал пятерых кандидатов в присяжные для рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.
"Суд посовещавшись на месте пришел к следующим выводам: принял удовлетворить заявление о самоотводе Анны Чупиной ... также удовлетворить заявленный отвод Инне Крамаренко... судом отказано в удовлетворении заявления об отводе Натали Глобе. Кроме того, в отношении Юрия Михайленко суд также пришел к выводу об отсутствии оснований для отвода", - сказала судья.
Так, суд оставил 5 кандидатов: Юрия Федоренко, Григория Фирсова, Людмилу Яковенко, Юрия Михайленко, Наталью Глобу.
По словам судьи, из них автоматизированная система выберет 3 основных присяжных, еще двое - будут запасными. В общем выбирали из 7-ми кандидатов.
Кроме того, следующее заседание назначено на 28 сентября.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева назначил рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета на 4 сентября.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.