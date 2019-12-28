Справа ексберкутівців: суд відмовив захисту потерпілих у відводі нових прокурорів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Київський апеляційний суд відхилив заяву захисту потерпілих у справі ексберкутівців про відвід нових прокурорів, передає кореспондент УНН.
"Заява про відвід задоволенню не підлягає… Повноваження прокурорів (Сергія - ред.) Куцого, (Олександра - ред.) Шевеленка, (Дениса - ред.) Суботіна у даному кримінальному провадженні підтверджується постановою Генерального прокурора Руслана Рябошапки від 28 грудня 2019 року", - постановила суддя.
Нагадаємо, у справі ексберкутівців остаточно змінили групу прокурорів.
Як раніше повідомлялося, Рябошапка замінив групу прокурорів у справі ексберкутівців.
Нагадаємо, адвокат сімей "Небесної сотні" не виключає зміну запобіжного заходу ексберкутівцям для обміну.
Як повідомлялося, 19 грудня Святошинський районний суд Києва звільнив з-під варти одного з колишніх беркутівців, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, Олександра Марінченка.
Також, суд продовжив тримання під вартою для колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського до 16 лютого 2020 року.
Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід Сергію Тамтурі.
П’ятьох колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.