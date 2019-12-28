Дело экс-беркутовцев: суд отказал защите пострадавших в отводе новых прокуроров
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд отклонил заявление защиты потерпевших по делу экс-беркутовцев об отводе новых прокуроров, передает корреспондент УНН.
"Заявление об отводе удовлетворению не подлежит... Полномочия прокуроров (Сергея - ред.) Куцего, (Александра - ред.) Шевеленка, (Дениса - ред.) Субботина в данном уголовном производстве подтверждается постановлением Генерального прокурора Руслана Рябошапки от 28 декабря 2019 года", - постановил судья.
Напомним, по делу экс-беркутовцев окончательно изменили группу прокуроров.
Как ранее сообщалось, Рябошапка заменил группу прокуроров по делу экс-беркутовцев.
Напомним, адвокат семей "Небесной сотни" не исключает смену пресечения экс-беркутовцам для обмена.
Как сообщалось, 19 декабря Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи одного из бывших беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, Александра Маринченко.
Также, суд продлил содержание под стражей для бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского до 16 февраля 2020 года.
Напомним, Святошинский районный суд Киева смягчил меру пресечения Сергею Тамтуре.
Пять бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского - обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.