Співробітницю податкової затримали на Харківщині за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі головного інспектора управління доходів і зборів з фізичних осіб об’єднаної податкової інспекції в одному з райцентрів Харківщини. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що чиновниця вимагала двадцять тисяч гривень від місцевого мешканця за не проведення перевірки його сільськогосподарської діяльності. Співробітники спецслужби задокументували одержання головним інспектором частини грошей.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру у скоєнні злочину.
Правоохоронці також перевіряють можливу причетність до викритого факту одного з керівників цієї об’єднаної податкової інспекції.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.