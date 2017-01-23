Сотрудницу налоговой задержали в Харьковской области за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке главного инспектора управления доходов и сборов физических лиц объединенной налоговой инспекции в одном из райцентров Харьковской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что чиновница требовала 20 тысяч гривен от местного жителя за не проведение проверки его сельскохозяйственной деятельности. Сотрудники спецслужбы задокументировали получение главным инспектором части денег.
По факту дела открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении чиновнице о подозрении в совершении преступления.
Правоохранители также проверяют возможную причастность к данному факту одного из руководителей этой объединенной налоговой инспекции.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.