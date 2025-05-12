"Спільна мета – припинити війну": Рубіо обговорив з Леммі та Мерцем припинення вогню в Україні
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив позицію Штатів щодо війни в Україні під час розмов з міністром закордонних справ Британії та канцлером Німеччини. Сторони обговорили припинення вогню.
Державний секретар США Марко Рубіо під час розмови з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі підтвердив позицію Штатів щодо війни росії проти України. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Держдепу США.
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"Нашим головним пріоритетом залишається припинення бойових дій і негайне припинення вогню", - заявив Рубіо.
У Держдепі також повідомили, що Рубіо провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.
Обговорили зустріч між канцлером, президентом Макроном, прем’єр-міністром Стармером, прем’єр-міністром Туском і президентом Зеленським у Києві та нашу спільну мету – припинити війну в Україні
У Держдепі додали, що Рубіо і Мерц обговорили життєздатність двосторонніх відносин США та Німеччини та важливість спільної роботи для просування багатьох спільних інтересів між Сполученими Штатами та Німеччиною.
Нагадаємо
10 травня у Києві президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та глава уряду Польщі Дональд Туск зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським. Згодом лідери заявили про готовність до повного припинення вогню з боку України щонайменше на 30 днів та виступили з відповідним закликом до російського диктатора володимира путіна.
Україна повинна погодитись на переговори з рф у Туреччині негайно - Трамп11.05.25, 19:47 • 7350 переглядiв