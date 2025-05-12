"Общая цель – прекратить войну": Рубио обсудил с Лемми и Мерцем прекращение огня в Украине
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил позицию Штатов по войне в Украине во время разговоров с министром иностранных дел Британии и канцлером Германии. Стороны обсудили прекращение огня.
Государственный секретарь США Марко Рубио во время разговора с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми подтвердил позицию Штатов по войне россии против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Госдепа США.
Детали
"Нашим главным приоритетом остается прекращение боевых действий и немедленное прекращение огня", - заявил Рубио.
В Госдепе также сообщили, что Рубио провел разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Обсудили встречу между канцлером, президентом Макроном, премьер-министром Стармером, премьер-министром Туском и президентом Зеленским в Киеве и нашу общую цель – прекратить войну в Украине
В Госдепе добавили, что Рубио и Мерц обсудили жизнеспособность двусторонних отношений США и Германии и важность совместной работы для продвижения многих общих интересов между Соединенными Штатами и Германией.
Напомним
10 мая в Киеве президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Впоследствии лидеры заявили о готовности к полному прекращению огня со стороны Украины минимум на 30 дней и выступили с соответствующим призывом к российскому диктатору владимиру путину.
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