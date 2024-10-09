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Актуальне
Соцмережа X відновила роботу в Бразилії після виконання вимог суду

Соцмережа X відновила роботу в Бразилії після виконання вимог суду

Київ • УНН

 • 17141 перегляди

Верховний суд Бразилії дозволив платформі Ілона Маска X відновити роботу в країні. Соцмережа виконала всі судові рішення та сплатила штраф у 5,24 млн доларів за порушення модерації контенту.

В середу, 9 жовтня, соціальна мережа Ілон Маска X знову стала доступною для користувачів з Бразилії. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Верховний суд країни дозволив платформі мільярдера Ілона Маска відновити роботу, оскільки соцмережі виконала всі рішення суду.

Більшість користувачів вже отримала доступ до X тож в Латинській Америці в соцмережі набуває популярності хештег "ми повернулись". Проте для деяких бразильців доступ досі обмежений.

Зазначається, що для повного розблокування потрібно трохи більше часу, зокрема все залежить від процедур, які виконує кожен інтернет-провайдер.

Доповнення

Суддя X виконав усі необхідні вимоги для відновлення роботи в країні після того, як платформа змінила курс і почала виконувати вимоги законодавства країни. 

Згідно з даними платформи даних Statista, Бразилія є шостим за величиною ринком X у світі, і станом на квітень мала близько 21,5 мільйона користувачів.

Нагадаємо

Соцмережа X сплатила штраф у 5,24 млн доларів і подала запит на відновлення роботи в Бразилії. Платформу раніше заблокували за невиконання судових ухвал щодо модерації контенту та призначення представника.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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reutersReuters
brazyliiaБразилія
ilon-maskІлон Маск

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