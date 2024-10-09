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Соцсеть X возобновила работу в Бразилии после выполнения требований суда

Соцсеть X возобновила работу в Бразилии после выполнения требований суда

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 16:35  •  2679 просмотра

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Верховный суд Бразилии разрешил платформе Илона Маска X возобновить работу в стране. Соцсеть выполнила все судебные решения и оплатила штраф в 5,24 млн долларов за нарушение модерации контента.

В среду, 9 октября, социальная сеть Илон Маска X снова стала доступной для пользователей из Бразилии. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Верховный суд страны разрешил платформе миллиардера Илона Маска возобновить работу, поскольку соцсети выполнила все решения суда.

Большинство пользователей уже получили доступ к X поэтому в Латинской Америке в соцсети приобретает популярность хэштег «мы вернулись». Однако для некоторых бразильцев доступ до сих пор ограничен.

Отмечается, что для полной разблокировки нужно немного больше времени, в частности все зависит от процедур, которые выполняет каждый интернет-провайдер.

Дополнение

Судья X выполнил все необходимые требования для возобновления работы в стране после того, как платформа изменила курс и начала выполнять требования законодательства страны. 

Согласно данным платформы данных Statista, Бразилия является шестым по величине рынком X в мире, и по состоянию на апрель имела около 21,5 миллиона пользователей.

Напомним,

Соцсеть X оплатила штраф в 5,24 млн долларов и подала запрос на возобновление работы в Бразилии. Платформу ранее заблокировали за невыполнение судебных постановлений о модерации контента и назначении представителя.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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reutersReuters
braziliyaБразилия
ilon-maskЭлон Маск