Сьогодні відбудеться засідання уряду: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У четвер о 18:00 відбудеться засідання Кабінету міністрів. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН.
“Сьогодні об 18:00 має розпочатись засідання уряду”, — написав міністр.
Він порадив слідкувати за останніми новинами щодо заходів для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби на цьому каналі.
Як повідомляв УНН, напередодні Президент України Володимир Зеленський закликав уряд створити додатково мільйон робочих місць для того, щоб втримати на батьківщині тих українців, які повернулись додому під час карантину.