Сьогодні Тереза Мей покине пост лідера Консервативної партії

Посада лідера консерваторів Мей займала протягом 1 061 дня. Це шостий, найгірший результат в історії партії. За цим показником вона розташувалася між Невілом Чембреленом (1937-1940, 1 227 днів) і Єном Данканом Смітом (2001-2003, 784 дня). Рекорд же належить Маргарет Тетчер, яка управляла партією з 1975 по 1990 рік або 5769 днів. На другому місці йде Уїнстон Черчілль, який очолював торі з 1940 по 1955 рік протягом 5307 днів.

Раніше про намір брати участь у боротьбі за пост лідера Консервативної партії відкрито оголосили дев’ять політиків-торі. Це вважається фаворитом екс-глава британського МЗС Борис Джонсон, міністр закордонних справ Джеремі Хант, міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт, міністр охорони здоров’я і соціального захисту Метт Хенкок, колишня міністр праці і у справах пенсій Естер Маквей, екс-міністр з питань Brexit Домінік Рааб, екс-лідер Палати громад (де-факто представник британського уряду в нижній палаті парламенту) Андреа Лідсом, міністр навколишнього середовища, продовольства і сільськогосподарського розвитку Великобританії Майкл Гоув, глава МВС королівства Саджид Джавід, а також заступник міністра у справах регіонів і місцевого самоврядування Кіт Малтхаус. Ще кілька чільних представників партії розглядають можливість виставити свої кандидатури.

Як повідомляв УНН, 24 травня британський прем’єр-міністр і лідер консерваторів Тереза ​​Мей оголосила про те, що 7 червня піде у відставку через неможливість реалізувати вихід країни зі складу ЄС. Вона залишатиметься на посаді глави уряду, поки партія не вибере нового лідера. Цей процес повинен початися 10 червня, й завершитися в другій половині липня.