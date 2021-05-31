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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Сьогодні Одеський апеляційний суд оголосить рішення у справі Стерненка

Київ • УНН

 • 15576 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Одеський апеляційний суд 31 травня оголосить своє рішення за скаргою на вирок Сергію Стерненку і Руслану Демчуку у справі про викрадення колишнього депутата Сергія Щербіча. Про це пише УНН.

Сьогодні Одеський апеляційний суд оголосить рішення у справі Стерненка

Деталі

На минулому засіданні суд заслухав позиції обвинувачення та захисту. Зокрема, адвокати просили суд виправдати їхніх підзахисних, заявляючи про фальсифікацію фактів, які були предметами дослідження, та недоведення слідством їх вини. 

Рішення колегії апеляційного суду має бути оголошене орієнтовно о 14 год. 31 травня.

Що було раніше

Приморський районний суд Одеси засудив до семи років і трьох місяців позбавлення волі активіста Сергія Стерненка у справі за звинуваченням у викраденні колишнього депутата Сергія Щербіча.

Стерненко повинен був знаходитися під вартою до моменту того, як його покарання набуде чинності. Однак Одеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

14 травня Одеський апеляційний суд відмовив Сергію Стерненко і Руслану Демчуку в зміні запобіжного заходу, залишивши під цілодобовим домашнім арештом.

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