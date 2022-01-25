Снігопад спровокував низку ДТП в Одеській області
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Снігопад, що почався в Одеській області 24 січня, спровокував ряд ДТП, в тому числі і зі смертельним результатом. Як передає УНН з посиланням на регіональне управління ДСНС, у ніч з 24 на 25 січня в області сталося 7 дорожньо-транспортних пригод, наслідки яких усували рятувальники.
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Більшість дорожніх ексцесів були пов'язані з тим, що автомобілі злітали в кювет. Також зафіксовано одне зіткнення.
Летальний випадок зафіксовано в Ізмаїльському районі, на території Вилківської територіальної громади. Там близько 5 ранку на автомагістралі Приморське-Вилкове рятувальники витягли з кювету легковий автомобіль, в якому знайшли загиблу 28-річну дівчину.
За даними ОДА, проїзд на автошляхах регіону забезпечений. Снігопад продовжиться до кінця доби.