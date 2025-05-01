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Смітник повен людських кісток на столичному Подолі: ДІАЗ пояснили походження "знахідки"

Київ • УНН

 • 1960 перегляди

Після виселення з будівлі археологи залишили велику кількість людських кістяків, зібраних під час розкопок у Києві. За словами представників Інституту археології, їх повинні перепоховати.

Смітник повен людських кісток на столичному Подолі: ДІАЗ пояснили походження "знахідки"

Людські кісти, які знайшли в контейнері на Подолі, як виявилося залишили археологи після виселення з будівлі.

Про це повідомляє ДІАЗ "Стародавній Київ" у Facebook, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, раніше у будинку, поруч із яким стояв контейнер, працювала Подільська археологічна експедиція Інституту археології НАН України. 

У зв’язку із закриттям будівлі на реставрацію археологи повинні були залишити будівлю, що вони і зробили. Також вони зобов’язані були забрати усі свої речі та "археологічні артефакти". Вони забрали усе крім… кісток. Велика кількість людських кістяків, зібраних під час численних археологічних досліджень у Києві залишилася у великому контейнері на подвір’ї- йдеться в дописі.

Також в ДІАЗ додали, що за словами представників Інституту археології, ці кістки вже досліджені, і не мають археологічної цінності, й до того ж повинні бути перепоховані.

Ми, зі свого боку, можемо додати те, чого у ЗМІ не казали – кількість людських кісток там неймовірна – понад 10 тон. Це переважно людські кістяки із розкопок на схилі гори Щекавиці, де колись було розташоване кладовище. Їх понад тисяча!- повідомили ДІАЗ.

Ми сподіваємося, що найближчим часом Міністерство культури зможе погодити перепоховання людських залишків, знайдених під час археологічних розкопок, а Інститут археології це забезпечить- додали в заповіднику.

Нагадаємо

У Києві 29 квітня поблизу одного з ліцеїв виявили смітник, повний черепів і кісток. Про це стало відомо з відео, яке активно ширилося у соцмережах.  Згодом поліція Києва заявила, що знайдені у смітнику на Подолі поблизу столичного ліцею черепи і кістки у чорних пакетах – не кримінального походження. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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