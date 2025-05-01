Мусорник полон человеческих костей на столичном Подоле: ДИАЗ объяснили происхождение "находки"

Человеческие кости, которые нашли в контейнере на Подоле, как оказалось, оставили археологи после выселения из здания.

Об этом сообщает ДИАИЗ "Древний Киев" в Facebook, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, ранее в доме, рядом с которым стоял контейнер, работала Подольская археологическая экспедиция Института археологии НАН Украины.

В связи с закрытием здания на реставрацию археологи должны были покинуть здание, что они и сделали. Также они обязаны были забрать все свои вещи и "археологические артефакты". Они забрали все кроме… костей. Большое количество человеческих скелетов, собранных во время многочисленных археологических исследований в Киеве осталось в большом контейнере во дворе- говорится в сообщении.

Также в ДИАИЗ добавили, что по словам представителей Института археологии, эти кости уже исследованы, и не имеют археологической ценности, и к тому же должны быть перезахоронены.

Мы, со своей стороны, можем добавить то, чего в СМИ не говорили – количество человеческих костей там невероятное – более 10 тонн. Это преимущественно человеческие скелеты с раскопок на склоне горы Щекавицы, где когда-то было расположено кладбище. Их более тысячи!- сообщили ДИАИЗ.

Мы надеемся, что в ближайшее время Министерство культуры сможет согласовать перезахоронение человеческих останков, найденных во время археологических раскопок, а Институт археологии это обеспечит- добавили в заповеднике.

Напомним

В Киеве 29 апреля возле одного из лицеев обнаружили свалку, полную черепов и костей. Об этом стало известно из видео, которое активно распространялось в соцсетях. Впоследствии полиция Киева заявила, что найденные в мусорнике на Подоле вблизи столичного лицея черепа и кости в черных пакетах – не криминального происхождения.