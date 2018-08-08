Смертельно небезпечний відпочинок, або як в Івано-Франківській області дітей оздоровлюють
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. В урочищі Запідок, що у Верховинському районі Івано-Франківської області, функціонує дитячий табір “Рай в Карпатах”, де, схоже, про пожежну безпеку та санітарні норми ніколи не чули. І це незважаючи на те, що навіть року не минуло після страшної трагедії у таборі “Вікторія” на Одещині, коли у вогні загинули троє дітей, пише УНН.
Табір щороку приймає сотні дітей із заходу та сходу України. Навідуються туди й діти з-за кордону, адже фінансує дитяче дозвілля міжнародний фонд УМСА, регулярно запрошуючи волонтерів Корпусу Миру США. Принаймні, так розповідають у таборі, супроводжуючи інформацію світлинами про різноманітні забави для дітей: спортивні та танцювальні гуртки, йогу та творчі майстер-класи.
Однак, УНН дізнався іншу сторону цього “раю”. На світлинах, які, певно, вперше публікує ЗМІ, чітко видно, як службові особи табору нехтують пожежною безпекою та санітарними нормами. Обмотані за дерево електричні мережі, саморобна піч впритул до легкозаймистої дерев’яної будівлі, захаращеної сміттям, дровами та будматеріалами, хаотично розташовані плити та холодильники - все це вказує на відсутність контролю з боку державних органів за дитячим табором.
А пояснюватися це може тим, що табір організовують самі місцеві чиновники, зокрема депутат Верховинської райради від партії “Воля” Ольга Соломійчук.
Тож, УНН звернувся до ДСНС та Держпродспоживслужби з проханням прокоментувати стан дитячого табору “Рай в Карпатах” на предмет відповідності встановленим вимогам та окреслити ймовірні ризики для життя дітей, які там відпочивають.
Нагадаємо, порушення правил пожежної безпеки призвели до масштабної пожежі в одеському дитячому таборі “Вікторія”, внаслідок якої загинуло троє дітей. У рамках кримінального провадження підозри оголошено директору табору, колишньому заступнику Одеського міського голови та посадовцю ГУ ДСНС в Одеській області.