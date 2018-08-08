Смертельно небезпечний відпочинок, або як в Івано-Франківській області дітей оздоровлюють

КИЇВ. 8 серпня. УНН. В урочищі Запідок, що у Верховинському районі Івано-Франківської області, функціонує дитячий табір “Рай в Карпатах”, де, схоже, про пожежну безпеку та санітарні норми ніколи не чули. І це незважаючи на те, що навіть року не минуло після страшної трагедії у таборі “Вікторія” на Одещині, коли у вогні загинули троє дітей, пише УНН.