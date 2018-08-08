Смертельно опасный отдых, или как в Ивано-Франковской области детей оздоравливают

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КИЕВ. 8 августа. УНН. В урочище Запидок, что в Верховинском районе Ивано-Франковской области, функционирует детский лагерь "Рай в Карпатах", где, похоже, о пожарной безопасности и санитарных нормах никогда не слышали. И это несмотря на то, что даже года не прошло после страшной трагедии в лагере "Виктория" в Одесской области, когда в огне погибли трое детей, пишет УНН.

Лагерь ежегодно принимает сотни детей с запада и востока Украины. Наведываются туда и дети из-за рубежа, ведь финансирует детский досуг международный фонд УМСА, регулярно приглашая волонтеров Корпуса Мира США. По крайней мере, так рассказывают в лагере, сопровождая информацию фотографиями о различных забавах для детей: спортивные и танцевальные кружки, йогу и творческие мастер-классы.

Однако, УНН узнал другую сторону этого "рая". На фотографиях, которые, вероятно, впервые публикует СМИ, четко видно, как должностные лица лагеря пренебрегают пожарной безопасностью и санитарными нормами. Обмотанные за дерево электрические сети, самодельная печь вплотную к легковоспламеняющемуся деревянному зданию, загроможденному мусором, дровами и стройматериалами, хаотично расположенные плиты и холодильники - все это указывает на отсутствие контроля со стороны государственных органов за детским лагерем.

А объясняться это может тем, что лагерь организуют сами местные чиновники, в том числе депутат Верховинского райсовета от партии "Воля" Ольга Соломийчук.

Поэтому, УНН обратился к ГСЧС и Госпродпотребслужбе с просьбой прокомментировать состояние детского лагеря "Рай в Карпатах" на предмет соответствия установленным требованиям и очертить возможные риски для жизни детей, которые там отдыхают.

Напомним, нарушения правил пожарной безопасности привели к масштабному пожару в одесском детском лагере "Виктория", в результате которого погибли трое детей. В рамках уголовного производства подозрения объявлено директору лагеря, бывшему заместителю городского головы и должностному лицу ГУ ГСЧС в Одесской области.

Украинские Национальные Новости

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