Смертельний коронавірус: які спеціалісти входять до оперативного штабу реагування в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Україні при Міністерстві охорони здоров'я України створено штаб для оперативного реагування на поширення коронавірусу в межах країни. Журналісти УНН вирішили з’ясувати особливості його роботи, а також дізнались, яких фахівців туди залучили.
Як повідомили у відповіді на інформаційний запит УНН у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, “до роботи Оперативного штабу залучена тимчасово виконуюча обов’язки Голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко. За необхідності — запрошуються інші профільні спеціалісти Служби”.
Проте розповісти про роботу оперативного штабу, а також, де проходять відповідні засідання, у Держпродспоживслужбі не змогли.
“При Міністерстві охорони здоров’я утворений цей штаб, й він координує роботи та залучає інших представників органів державної влади до цієї роботи. Це так звана група, яка засідає для вирішення певної категорії питань... Нас залучають та запрошують на такі зустрічі по ветеринарії... Я не знаю, де вони фізично відбуваються”, — зазначила начальник відділу взаємодії з громадськістю та ЗМІ Держпродспоживслужби Маріанна Вторушина.
Від надання рекомендацій у службі також вирішили утриматися, зауваживши, що це компетенція МОЗ.
“За інформацією звертайтеся до МОЗ”, — додали у відповіді.
Нагадаємо, прем’єр доручив створити оперативний штаб для реагування на коронавірус.
Як повідомлялося, в Україні не підтверджено жодного випадку китайського коронавірусу.
27 січня з'явилась інформація, що в Києві зареєстровано випадок коронавірусу.
Пізніше стало відомо, що виявлений у столиці коронавірус — HKU1, що циркулює на території України десятиріччями, а не новий китайський коронавірус.
Наразі через китайський короновірус померла 81 людина.