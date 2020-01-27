Смертельный коронавирус: какие специалисты входят в оперативный штаб реагирования в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Украине при Министерстве здравоохранения Украины создан штаб для оперативного реагирования на распространение коронавируса в пределах страны. Журналисты УНН решили выяснить особенности его работы, а также узнали, каких специалистов туда привлекли.
Как сообщили в ответе на информационный запрос УНН в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, "к работе Оперативного штаба вовлечена временно исполняющая обязанности главы Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко. При необходимости - приглашаются другие профильные специалисты Службы".
Однако рассказать о работе оперативного штаба, а также, где проходят соответствующие заседания, в Госпродпотребслужбе не смогли.
"При Министерстве здравоохранения создан этот штаб, и он координирует работы и привлекает других представителей органов государственной власти к этой работе. Это так называемая группа, которая заседает для решения определенной категории вопросов ... Нас привлекают и приглашают на такие встречи по ветеринарии ... Я не знаю, где они физически происходят", - отметила начальник отдела взаимодействия с общественностью и СМИ Госпродпотребслужбы Марианна Вторушина.
От предоставления рекомендаций в службе также решили воздержаться, отметив, что это компетенция Минздрава.
"За информацией обращайтесь в Минздрав", - добавили в ответе.
Напомним, премьер поручил создать оперативный штаб для реагирования на коронавирус.
Как сообщалось, в Украине не проверено ни одного случая китайского коронавируса.
27 января появилась информация, что в Киеве зарегистрировано случай коронавируса.
Позже стало известно, что обнаруженный в столице коронавирус - HKU1, циркулирующей на территории Украины десятилетиями, а не новый китайский коронавирус.
Сейчас из-за китайского короновируса умер 81 человек.