Смертельный коронавирус: какие специалисты входят в оперативный штаб реагирования в Украине

Как сообщили в ответе на информационный запрос УНН в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, "к работе Оперативного штаба вовлечена временно исполняющая обязанности главы Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко. При необходимости - приглашаются другие профильные специалисты Службы".

Однако рассказать о работе оперативного штаба, а также, где проходят соответствующие заседания, в Госпродпотребслужбе не смогли.

"При Министерстве здравоохранения создан этот штаб, и он координирует работы и привлекает других представителей органов государственной власти к этой работе. Это так называемая группа, которая заседает для решения определенной категории вопросов ... Нас привлекают и приглашают на такие встречи по ветеринарии ... Я не знаю, где они физически происходят", - отметила начальник отдела взаимодействия с общественностью и СМИ Госпродпотребслужбы Марианна Вторушина.

От предоставления рекомендаций в службе также решили воздержаться, отметив, что это компетенция Минздрава.

"За информацией обращайтесь в Минздрав", - добавили в ответе.

Напомним, премьер поручил создать оперативный штаб для реагирования на коронавирус.

Как сообщалось, в Украине не проверено ни одного случая китайского коронавируса.

27 января появилась информация, что в Киеве зарегистрировано случай коронавируса.

Позже стало известно, что обнаруженный в столице коронавирус - HKU1, циркулирующей на территории Украины десятилетиями, а не новый китайский коронавирус.

Сейчас из-за китайского короновируса умер 81 человек.