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Смертельна ДТП на Вінниччині: двоє осіб загинули, одна госпіталізована

Смертельна ДТП на Вінниччині: двоє осіб загинули, одна госпіталізована

Київ • УНН

 • 25398 перегляди

У Вінницькій області в результаті зіткнення автомобіля "Деу" і "Фольксваґен" загинуло двоє людей і одина особа була госпіталізована.

На Вінниччині водій автомобіля "Деу" зіткнувся з кросовером "Фольксваґен". Двоє осіб загинули, одна госпіталізована. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

На Вінниччині 12 травня  на автошляху М-30, поблизу села Краснопілка Гайсинського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

За інформацією, 78-річний водій автомобіля "Деу" не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, допустивши зіткнення з кросовером "Фольксваґен". У результаті цього інциденту, водій та пасажирка легковика загинули на місці пригоди.

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Надзвичайники, прибувши на місце події, використали гідравлічний інструмент для деблокування тіл загиблих з понівеченого автомобіля.

Пасажирку "Фольксваґен", що вижила внаслідок аварії, бригада доставила до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Наразі працівниками Національної поліції проводяться слідчі дії з метою встановлення всіх обставин та причин цієї трагедії на дорозі.

Смертельна аварія на Одещині: загинув водій, травмовано 5-річного сина06.05.24, 05:12 • 28584 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоКримінал та НП
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derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
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