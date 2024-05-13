Смертельна ДТП на Вінниччині: двоє осіб загинули, одна госпіталізована
Київ • УНН
У Вінницькій області в результаті зіткнення автомобіля "Деу" і "Фольксваґен" загинуло двоє людей і одина особа була госпіталізована.
На Вінниччині водій автомобіля "Деу" зіткнувся з кросовером "Фольксваґен". Двоє осіб загинули, одна госпіталізована. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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На Вінниччині 12 травня на автошляху М-30, поблизу села Краснопілка Гайсинського району сталася дорожньо-транспортна пригода.
За інформацією, 78-річний водій автомобіля "Деу" не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, допустивши зіткнення з кросовером "Фольксваґен". У результаті цього інциденту, водій та пасажирка легковика загинули на місці пригоди.
Надзвичайники, прибувши на місце події, використали гідравлічний інструмент для деблокування тіл загиблих з понівеченого автомобіля.
Пасажирку "Фольксваґен", що вижила внаслідок аварії, бригада доставила до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.
Наразі працівниками Національної поліції проводяться слідчі дії з метою встановлення всіх обставин та причин цієї трагедії на дорозі.
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