Смертельное ДТП в Винницкой области: два человека погибли, один госпитализирован

В Винницкой области водитель автомобиля "Дэу" столкнулся с кроссовером "Фольксваген". Два человека погибли, один госпитализирован. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Винницкой области 12 мая на автодороге М-30, вблизи села Краснополка Гайсинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

По информации, 78-летний водитель автомобиля "Дэу" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с кроссовером "Фольксваген". В результате этого инцидента, водитель и пассажирка легковушки погибли на месте происшествия.

Чрезвычайники, прибыв на место происшествия, использовали гидравлический инструмент для деблокирования тел погибших из искореженного автомобиля.

Пассажирку "Фольксваген", выжившую в результате аварии, бригада доставила в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Сейчас работниками Национальной полиции проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств и причин этой трагедии на дороге.

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