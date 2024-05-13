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Смертельное ДТП в Винницкой области: два человека погибли, один госпитализирован
В Винницкой области в результате столкновения автомобиля "Дэу" и "Фольксваген" погибло два человека и один человек был госпитализирован.
Южная Корея подозревает Северную Корею в поставках оружия рф для войны в Украине
Разведывательная служба Южной Кореи подозревает, что Северная Корея, возможно, поставляла оружие, такое как 122-мм артиллерийские снаряды с 1970-х годов, в рф для использования в войне в Украине.
Мужская сборная Украины по кумитэ завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ
Мужская сборная Украины по кумитэ завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ, победив Турцию со счетом 3:1 и получив прямую лицензию на командный чемпионат мира.
Telegram-каналы рф распространяют ложные заявления о бегстве руководства Харьковщины
российские телеграм-каналы ложно заявили, что руководство Харьковской области исчезло из-за российского наступления, но украинские чиновники подтвердили, что руководство области остается в Харькове и выполняет свои обязанности.
Генштаб: В Харькове продолжаются ожесточенные бои, враг имеет тактический успех
На Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия, противник применяет штурмовую тактику, а украинские войска отражают атаки и наносят оккупантам потери.
рф оккупировала села Харьковщины: Мороховец, Олейниково и Зеленое - DeepState
российские войска продвинулись вперед вблизи нескольких населенных пунктов, включая Вербово, Красногоровку, Нетайлово, к западу от Семеновки, к востоку от Новопокровского, а также заняли села Мороховец, Олейниково и Зеленое.
Зафиксирована угроза применения баллистического вооружения с востока
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о возможной атаке баллистическими ракетами с востока.
Ермак провел онлайн-встречу с Боно: обсуждали проведение Глобального саммита мира
Ермак провел онлайн-встречу с Боно, обсудил сопротивление Украины российской агрессии, анонсировал предстоящий Глобальный саммит мира в Швейцарии и призвал Боно поддержать и распространить информацию о саммите, направленный на прекращение войны рф против Украины.
В Виннице изъяли из реки Южный Буг утопленника
12 мая спасатели в Виннице вытащили тело мужчины без признаков жизни из реки Южный Буг.
Свитолина вышла в 4-й круг WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме после победы над Анной Калинской 6-3, 6-3, став единственной украинкой, которая вышла в 1/8 финала.