"Слуги народу" прекрасно розуміють, що створюють потужний тіньовий ринок спирту - економіст
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Верховна Рада України 3 грудня ухвалила президентський закон про демонополізацію спиртової галузі (№2300) і приватизацію державних спиртзаводів. Проте, документ не вирішує проблем і, у підсумку, зажене спиртовий ринок ще більше у тінь. Таку думку в коментарі УНН висловив економічний експерт Борис Кушнірук.
Зокрема, за його словами, абсолютно недоцільною є норма закону про встановлення 1,5-річного мораторію на будівництво нових заводів із виробництва спирту. Обмеження потрібні, але в контексті переліку тих юросіб, кого держава уповноважить на виробництво харчового спирту, каже Кушнірук.
"Свого часу українські потужності забезпечували харчовим спиртом весь Радянський Союз. Діючі заводи "Укрспирту" виробляють харчовий спирт у більш ніж достатній мірі. І я не бачу сенсу розширювати коло таких виробників. Дозволяючи усім охочим виробляти харчовий спирт, ми створюємо ризик появи ще більшої кількості тіньового алкоголю", - каже експерт.
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Окрім того, як переконаний Кушнірук, приватизувати "Укрспирт" за 1,5 роки не вдасться. Цей процес варто розтягнути на 5 років, чітко обмеживши коло тих, хто у подальшому і у якій кількості вироблятиме харчовий спирт, вважає експерт.
"Таку модель ми колись обговорювали із нині покійним Тарасом Кутовим (міністр аграрної політики та продовольства України – ред.). Він пропонував наступне: дати 5 років на те, щоб держава приватизувала спиртзаводи, починаючи із найкращого, чітко виокремивши серед них потужності, які будуть виготовляти харчовий спирт. У майбутньому кожному з таких заводів нададуть квоти на виробництво продукту. Вибрали квоти - виробництво припиняється. Це тому, що, повторююсь, сьогодні Україна виробляє харчового спирту більше, ніж достатньо", - розповів Кушнірук.
Експерт вважає, що влада розуміє прекрасно, які ризики породжує своїм рішенням про відмову від контролю спиртової галузі.
"У них (у влади) є проблема, і вони це розуміють, але в межах цієї так званої лібералізації вони надають можливості і для приватизації і ще створюють потужний ринок тіньового виробництва спирту", - резюмував він.
Як писав УНН, ВР ухвалила “спиртовий” проект ЗУ (№2300) у другому читанні. “За” проголосували 284 депутати, більшість з яких — “слуги народу”.
Нагадаємо, за оцінками юристів, КСУ може визнати закон про продаж і демонополізацію спиртових заводів неконституційним.