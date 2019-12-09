"Слуги народу" прекрасно розуміють, що створюють потужний тіньовий ринок спирту - економіст

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Верховна Рада України 3 грудня ухвалила президентський закон про демонополізацію спиртової галузі (№2300) і приватизацію державних спиртзаводів. Проте, документ не вирішує проблем і, у підсумку, зажене спиртовий ринок ще більше у тінь. Таку думку в коментарі УНН висловив економічний експерт Борис Кушнірук.